Vincent Mannaert: “Het gaat niet op nu te verlangen dat anderen jouw putten vullen”

Club Brugge is de eerste ploeg die in beeld komt wanneer wordt opgeroepen tot “solidariteit”. De nieuwe kampioen neemt straks voor de vierde keer in vijf jaar deel aan de groepsfase van de Champions League en haalde de voorbije jaren het gros van het Europese prijzengeld binnen. In het hoofdkwartier in Westkapelle wordt verrast gereageerd op het voorstel van Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. “Onze slogan is No Sweat No Glory, maar dat gaat over ons eigen zweet, niet over het zweet van anderen”, zo klinkt het in Brugse kringen.