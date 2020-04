Kampioen zijn is plezant! De slogan van F.C. De Kampioenen gaat niet helemaal op voor de achttien promovendi in de Limburgse voetbalreeksen die door de coronacrisis in hun kot moeten blijven. En dus vroegen wij aan die clubs om ons een videoboodschap te sturen die de coach of speler vanuit zijn kot wil delen met de rest van de wereld. Ontdek hier het resultaat.