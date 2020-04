Voor opening al files: politie vraagt om niet naar het recyclagepark te komen

Hasselt / Wellen - De politie vraagt met aandrang níet naar de recyclageparken te gaan tenzij het absoluut noodzakelijk is. In Genk, Hasselt, Zonhoven en Wellen zijn de files bijzonder lang, ondanks alle waarschuwingen vooraf.

"Op dit moment is het enorm druk aan de verschillende recyclageparken in onze politiezone", vraagt politie LRH. "Vooral in Hasselt en Zonhoven staan er al lange files. Graag zouden wij inwoners oproepen om op dit moment niet meer naar de recyclageparken te gaan. Ook tijdens de komende dagen vragen wij om enkel indien het écht noodzakelijk is naar de recyclageparken te gaan zodat de social distance gerespecteerd kan worden."

Aan het recyclagepark in Kuringen is het dan ook chaos troef. De politie is ter plaatse om het kruispunt Crutzenstraat-Kuringersteenweg te ontruimen, de agenten vragen iedereen die nu nog toekomt rechtsomkeer te maken en binnen een uur of twee terug te keren. Er mogen tien auto's tegelijkertijd binnen.

Ook in Wellen was het al lang voor de opening aanschuiven geblazen, net als in Zonhoven.

In Genk was het aan de vier recyclageparken tot ver buiten het bereik van de camera’s aanschuiven. Aan de Bosdel is de weg zelfs tot voorbij de volledige rotonde dichtgeslibd. Wagens moeten zich op de rand van de rotonde zetten om passerend verkeer te kunnen doorlaten. En dat leidde tot discussie over de plaats in de rij. Op één plaats zodanig dat er een handgemeen dreigde te ontstaan. De eerste mensen stonden al aan het park rond 7 uur terwijl de poorten pas om 9 uur open gingen. Er mogen zes auto's per keer binnen.

De politie is aanwezig om een oogje in het zeil te houden. De tweede in rij moest vanochtend meteen rechtsomkeer maken zonder afval te kunnen afleveren. De man had zich aangemeld met de identiteitskaart van zijn vader en dat is niet toegelaten. Voorlopig hebben de geïnstalleerde camera’s niet veel zin.

Op de filebarometer van Limburg.net kan iedereen volgen hoe druk het is. Limburg.net vraagt met aandrang om niet naar recyclageparken te gaan tenzij het absoluut nodig is, voor de veiligheid van uzelf, de andere bezoekers én het personeel.

Blijkbaar zitten veel mensen toch met grote afvalhopen die ze erg dringend kwijt moeten.