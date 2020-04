Artiesten van Billie Eilish en Lizzo tot Elton John en Stevie Wonder gaan op 18 april in een tv-special geld ophalen om de coronacrisis te bestrijden.

Op vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Global Citizen zal popartieste Lady Gaga deze maand een benefietshow organiseren in de strijd tegen het coronavirus. ‘Het is geen klassieke fundraiser ...