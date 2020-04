De professor achter de coronagrafieken: “Reken op jaar voor we weer naar een vorm van normaal komen”

De man die de coronagrafieken maakt en analyseert. Zo zou je professor biostatistiek Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) kunnen omschrijven. Hij is gematigd optimistisch over “de knik in de verschillende curves”, maar pleit toch voor voorzichtigheid. “Dit is zoals een heidebrand. Als we niet opletten, volgt er straks een heropflakkering.”