Julie Vermeire, de dochter van komiek en acteur Jacques Vermeire en Eva Pauwels, is opnieuw vrijgezel. Vier maanden geleden kwam er een einde aan haar relatie met haar vriend Willem, een student architectuur.

Vermeire (21) vertelde maandagavond over de breuk in James Cookes rubriek ‘Bedgeheimen’ in Gert late night op Vier. “Ik heb de beslissing gemaakt en ben nu happy single”, aldus Vermeire, die wel toegeeft ...