Het is een moeilijke opdracht voor ouders om hun kinderen bezig te houden terwijl ze in lockdown zitten. Na drie weken spelletjes verzinnen, is de inspiratie voor velen uitgeput. Dat geldt niet voor deze Britse moeder. Ze heeft alleen een draad nodig om haar zoontje (4) te entertainen en maakt een ‘Spiderman-challenge’ door een web te weven. De video werd al honderdduizenden keren bekeken en gaat de wereld rond. “Had ik dat geweten, ik had mijn woonkamer een beetje opgeruimd”, klinkt het.