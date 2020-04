Britse premier Boris Johnson overgeplaatst naar intensieve zorgen

De Britse premier Boris Johnson is overgeplaatst naar de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis. Dat meldt de BBC.

Boris Johnson testte tien dagen geleden positief op het coronavirus. Destijds zei hij dat hij ‘milde symptomen’ ervaarde. Maar zondagavond werd de eerste minister toch opgenomen in het ziekenhuis. In de namiddag nog tweette de premier dat alles relatief naar behoren ging met hem. Maar zijn toestand is toch dermate verslechterd, zegt zijn kabinet. “In de namiddag ging de premier achteruit en op advies van het medisch team is hij verplaatst naar de afdeling intensieve zorgen.”

“De eerste minister heeft buitenlandminister Dominic Raab gevraagd om voor hem op te treden waar dat nodig zou zijn”, klinkt het nog. “De eerste minister krijgt uitstekende zorg en bedankt het personeel voor al het harde werk en hun toewijding.”