Slepende ziekte velt Radomir Antic, de enige coach ooit die Barcelona, Real én Atlético onder zijn hoede had

De Servische oud-coach Radomir Antic is na een lange en slepende ziekte op 71-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn ex-club Atlético Madrid maandag bekend.

Naast Atlético was Antic ook bij stadsgenoot Real Madrid en aartsrivaal FC Barcelona aan de slag, waardoor hij de enige coach is die ooit gewerkt heeft bij de drie Spaanse topclubs.

Volgens de toonaangevende sportkrant Marca sukkelde Antic al jaren met een ziekte. In het seizoen 1995-1996 behaalde hij met de dubbel voor Atlético zijn grootste succes. De club van onze landgenoot Yannick Carrasco reageerde dan ook verslagen op Twitter. “De Atlético-familie is in rouw na het overlijden van een van onze legendarische coaches: Radomir Antic. Hij zit voor altijd in onze harten. Rust in vrede.”