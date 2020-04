Doe de eerste #SjiekFitChallenge: Hans van Alphen daagt Limburg uit

Wekenlang binnenzitten betekent allesbehalve stilzitten. Voormalig topatleet Hans van Alphen wil de lezers van Het Belang van Limburg en weekendmagazine Sjiek van hun stoel krijgen. Vanaf 7 april daagt de Alkenaar Limburg elke dag uit voor een leuke online miniwork-out. Voor de eerste #SjiekFitChallenge mag u alvast een wc-rol bovenhalen.

Als personal trainer en kinesist probeert Hans van Alphen iedereen aan het bewegen te krijgen. Op hbvl.be/fitinuwkot, Facebook en Instagram legt hij twee weken lang dagelijks een specifieke sportoefening uit aan de hand van een filmpje. “De bewegingen zijn geschikt voor jong en oud”, vertelt de voormalige meerkamper. “De ene is al wat pittiger dan de andere, maar voor de meeste lezers zijn ze zeker állemaal haalbaar. De miniwork-outs zijn een plezante mix van cardio, kracht en stretching. Ook zitten er uitdagingen bij die je samen met je kind of partner kan doen.” Blijven bewegen is namelijk goed voor iedereen, zeker in coronatijden. Wie beweegt of sport, geeft meteen een flinke boost aan zijn immuunsysteem. “Als je actief bezig blijft, ben je gewoonweg veel weerbaarder”, verduidelijkt van Alphen.

Foto: Noortje Palmers

#SjiekFitChallenge

“Bij Sjiek houden we wel van een flinke uitdaging”, zegt An Smets, chef van de Sjiek-redactie. “Daarom besloten we samen met Hans van Alphen de #SjiekFitChallenge in het leven te roepen en Limburg twee weken lang te overspoelen met positieve en sportieve vibes. We beseffen nu allemaal hoe belangrijk het is om gezond te blijven, in body én mind. Ik hoop dat onze lezers er meteen in vliegen. Ik heb de eerste uitdaging alvast een paar keer geoefend. Verdorie zeg, hij is moeilijker dan hij lijkt!” (lacht)

Voor de eerste #SjiekFitChallenge mag u alvast een wc-rol bovenhalen. Foto: RR

Ga je ook de uitdaging aan? Post je filmpje dan op sociale media met de hashtag #SjiekFitChallenge. In Sjiek geeft Hans van Alphen dit weekend nog meer tips en tricks om je conditie op peil te houden.

Alle info over ‘Beweeg meer’, de praktijk van Hans van Alphen, op beweegmeer.be