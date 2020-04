De Britse actrice Honor Blackman, die in de jaren 60 ‘Pussy Galore’ speelde in de James Bond-film “Goldfinger”, is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie maandag meegedeeld, melden onder meer The Guardian en BBC.

De actrice is in haar huis in Sussex een rustige dood gestorven, die volgens haar familie niets met het coronavirus had te maken. “Naast een geliefde moeder en grootmoeder, was Honor een actrice met een ...