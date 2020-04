Onderaannemer vernielt waardevol natuurgebied in Bilzen: “Een zware overtreding”

Bilzen -

Bij de voorbereidende werken op het grondgebied van de vroegere autogarage Vara op de Maastrichterstraat in Waltwilder heeft een overmoedige onderaannemer niet alleen het vergunde terrein voor ontwikkeling afgegraven, maar ook 20 are met waardevolle bomen en natuurelementen buiten de bouwzone. Met inbegrip van meerdere dassenburchten. “Dit is een zware overtreding. De werken heb ik meteen laten stilleggen. Ik vraag ook volledig herstel in de oorspronkelijke toestand, eventueel met gerechtelijke stappen”, aldus burgemeester Johan Sauwens.