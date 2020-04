Het Limburgse sportjaar 2019: van de wonderweek van Nina tot de heldentocht van KRC Genk in de file

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Natuurlijk denken we daarbij ook aan de sportfans, die dezer dagen op hun honger blijven zitten. Of wat dacht u van een reeks reconstructieverhalen die het Limburgse sportjaar 2019 nog eens perfect samenvatten?

De vierde landstitel van KRC Genk, de wonderweek van Nina Derwael in Stuttgart, de historische ritzege van Dylan Teuns op La Superplanche des Belles Filles of de marathon die Manuela Soccol in apocalyptische omstandigheden liep op het WK in Qatar. Dat en nog veel meer leest u hier: