Brandweerpost Leopoldsburg van brandweerzone Noord-Limburg moet afscheid nemen van ere-adjudant George Lemmens (87). Maandagmorgen overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus. De brandweerfamilie is in rouw. “Hij blijft onze held.”

Ere-adjudant George Lemmens had vroeger een bekende sportwinkel in het centrum van Leopoldsburg, waar hij ook schoenen herstelde. Daarnaast was hij brandweeradjudant bij het korps van Leopoldsburg. Hij ...