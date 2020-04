13 nieuwe corona-overlijdens in Limburg brengen totaal op 174

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw 13 coronapatiënten overleden. Dat brengt de totale dodenbalans in Limburg op 174. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden stierven opnieuw vijf coronapatiënten.

Het coronavirus blijft in Limburg slachtoffers maken. In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw 13 patiënten met een coronabesmetting. Dat brengt het totale aantal corona-overlijdens in onze provincie op 174. In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis stierven opnieuw vijf coronapatiënten, waarmee de balans daar op 46 coronadoden staat. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, dat opnieuw drie overlijdens te betreuren heeft, blijft met 51 coronadoden het zwaarst getroffen ziekenhuis.

In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en het AZ Vesalius ziekenhuis in Tongeren stierven elk twee coronapatiënten, wat het totaal daar respectievelijk op 25 en 11 corona-overlijdens brengt. Het ZOL in Genk komt met een extra sterfgeval op 17 corona-overlijdens. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en in het Mariaziekenhuis van Pelt - van het ziekenhuis in Pelt zijn er enkel cijfers tot vorige week donderdag beschikbaar - hebben elk twaalf overlijdens te betreuren. Goed nieuws is wel dat er in Limburg opnieuw zeven coronapatiënten het ziekenhuis mochten verlaten. Dat brengt het totale aantal ontslagen patiënten in Limburg op 382.

