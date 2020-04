Elke dag een fijne 'Blijf in je kot'-tip

Centrum

Genk - Om de Genkenaren door de paasvakantie te helpen, met respect voor de coronamaatregelen, geeft stad Genk elke dag een ‘Blijf in je kot’-tip.

Paasvakantie + goed weer: in normale tijden is dat een gedroomde combinatie. Echter, dit jaar maakt dat de uitdaging alleen maar groter. Nét nu de epidemie in ons land z’n piek nadert, is het belangrijker dan ooit dat we ons met z’n allen aan de regels houden. Zeker voor gezinnen met kinderen is het geen evidente vakantieperiode. Een uitstapje maken is er helaas dit jaar niet bij. Zelfs niet in eigen stad… De parkings nabij Genkse natuurgebieden zijn gesloten en worden regelmatig gecontroleerd. Gelukkig maar dat Genk zo’n groene stad is: op minder dan één kilometer van zijn of haar voordeur vindt elke Genkenaar wel wat groen en natuur om van te genieten.

Spelbundels

Om de Genkenaren door de paasvakantie te helpen met respect voor de coronamaatregelen, geeft stad Genk daarom de hele vakantie lang elke dag een ‘Blijf in je kot’-tip. De tips zullen gaan van leuke spelbundels voor gezinnen met kinderen, over leuke manieren om in beweging te blijven, tot leestips en meer. Voor elk wat wils! Hou de website en de Facebookpagina van stad Genk in de gaten.