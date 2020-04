Wekenlang binnenzitten betekent allesbehalve stilzitten. Ook in coronatijden is het belangrijk om te blijven bewegen. Voormalig topatleet Hans van Alphen (38) geeft tips en tricks om je conditie op peil te houden.

Vier jaar geleden hing meerkamper Hans van Alphen zijn spikes aan de haak. Na een nationale titel, een Belgisch puntenrecord op de tienkamp en last but not least een vierde plek op de Spelen in Londen ...