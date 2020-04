Stedelijke evenementen tot en met 10 mei geannuleerd

Centrum

Genk - Omwille van de coronacrisis besliste het stadsbestuur van Genk om alle stedelijke recreatieve activiteiten en evenementen tussen 19 april en 10 mei te annuleren.

Eerder communiceerde het Genkse stadsbestuur al over de afgelasting van een aantal grotere evenementen in de periode na de paasvakantie, zoals 1 mei, de opening van Iedereen donderdagt en Genk loopt op 10 mei. Nu is beslist om ook de andere stedelijke evenementen tussen 19 april en 10 mei niet te laten doorgaan. Het gaat onder meer over Jongstuimig Genk, de Maand van het Park, moederdagzwemmen, de sportlessen, events van C-mine, de opening van de RESET-expo van het Emile Van Dorenmuseum,… Dus blijven ook de stedelijke gebouwen met een recreatieve of sportieve functie dicht; de Genkse bib blijft open voor het afhalen van gereserveerde boeken.