Senioren kunnen thuis zumbadansen met danseres Ietara uit Lanaken

Lanaken - De lokale dienstencentra werden het eerst getroffen door de coronacrisis. Zij sloten immers hun deuren al op 11 maart. Maar dienstencentrum Aan de Statie in Lanaken bleef niet bij de pakken zitten. In samenwerking met hun dansinstructrice en radio LRL werden er online zumbalessen voorzien.

In een lokaal dienstencentrum kunnen senioren onder meer terecht voor een warme maaltijd en worden heel wat activiteiten en vormingen georganiseerd. Door de coronacrisis werden ook in dienstencentrum Aan de Statie in Lanaken werden de danslessen Zumba Gold voor senioren opgeschort. Niet leuk voor de 20 deelnemende senioren van Lanaken en omstreken.

Maar dansinstructrice Ietara (Ietje Selder) uit Lanaken bleef niet bij de pakken zitten. In samenwerking met het dienstencentrum en de Lokale Radio Lanaken (LRL) zijn de zumbalessen nu online te zien via Youtube. “Er worden zoveel leuke dingen online vertoond, maar ik merk op dat dit voor senioren niet altijd het geval is”, zegt Ietje Selder. “Vandaar ons initiatief om enkele lessen online te zetten zodat alle sportieve senioren in de huiskamer de zumbalessen kunnen volgen. Dat kan bij mooi weer natuurlijk ook buiten of op je balkon. In het dienstencentrum dansen we met een 20-tal senioren, de oudste is 84 jaar. Nu worden de lessen thuis online verder gezet. Gezellig toch.”

Zumbagold is speciaal ontwikkeld voor sportieve ouderen en combineert fitnessoefeningen met dans. Zelfs zonder fitness- of danservaring kan je hieraan mee doen. De choreografie is eenvoudig maar toch uitbundig. Zumba Gold is vooral fun door de opzwepende latino- en salsamuziek en gezond door de combinatie van beweging met dans.

Online kan je de filmpjes vinden via het Youtubekanaal van LRL Lokale Radio Lanaken en via www.lanaken.be/dienstencentrum.