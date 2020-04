In het spoor van de bevrijding: 75 jaar geleden eindigde Tweede Wereldoorlog

Hasselt -

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Begin mei zal het 75 jaar geleden zijn dat de Tweede Wereldoorlog in Europa ten einde kwam. Nauwelijks enkele maanden tevoren was Limburg na vier jaar bezetting bevrijd. Trek opnieuw mee met ons in het spoor van de bevrijding.