Na Houthalen-Helchteren en Bree heeft nu ook het hoofdcommissariaat van de zone Carma een virtueel politieloket. Dat het een uitstekend instrument is tegen de verspreiding van corona is mooi meegenomen.

Een virtueel loket laat toe aangifte te doen of klacht in te dienen ook al bevindt de dienstdoende inspecteur zich op andere locatie. Burgers nemen plaats in een daarvoor voorziene ruimte en krijgen een ...