Whisky-cola drinken aan picknicktafel in coronatijd mag ook niet

Diest -

Drie dertigers uit Diest die zaterdagavond rustig whisky-cola zaten te drinken aan een picknicktafel aan de Omer Vanaudenhovelaan kregen een pv voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Een 24-jarige vrouw uit Schaarbeek en een 25-jarige man uit Houthalen-Helchteren die zaterdagavond een afspraakje hadden aan de ingang van het natuurgebied ‘Vallei van de drie beken’ zijn geverbaliseerd voor het maken van een nutteloze verplaatsing. Twee mannen die met de auto op weg waren om gaan te vissen kregen bij een controle op de Halensebaan ook een pv voor het maken van een nutteloze verplaatsing. In een woning aan de Engelandstraat betrapte de politie vijf personen die naast de bewoners in het huis aanwezig waren. De bezoekers moesten het huis prompt verlaten. Ook in een woning aan de Overstraat troffen de agenten vijf personen die er in het kader van de coronamaatregelen niet mochten zijn. Twee mannen die aan het barbecueën waren kregen zowel een pv voor het overtreden van het samenscholingsverbod als voor het maken van een nutteloze verplaatsing. In het Sint-Jansveld kregen vier mannen een pv voor het overtreden van het samenscholingsverbod. Een 55-jarige motorrijder die een ritje aan het maken was kreeg zondagavond bij een controle op de Wezelbaan in Schaffen een pv voor het maken van een nutteloze verplaatsing. (tb)