Vrijwilligers verrassen bewoners serviceflats Oeterpark met ontbijt

Neeroeteren

Maaseik - Topinitiatief: voor de bewoners van de serviceflats van Oeterpark in Neeroeteren werd op zondag 5 april een ontbijt georganiseerd.

Vrijwilligers verrasten, met de ondersteuning van enkele sponsoren, de bewoners van serviceflats Oeterpark zondag met een heerlijk ontbijtmandje om de dagelijkse sleur, veroorzaakt door het coroanavirus, te doorbreken. "Om zo toch weer even een glimlach op het gezicht van de bewoners te toveren, leek dit ons een mooi initiatief", klinkt het bij de vrijwilligers. "Nu we de lach op de bewoners hun gezicht hebben gezien, weten we dat dit voor herhaling vatbaar is!"