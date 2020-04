Alain Yzermans, sp.a-burgemeester van Houthalen-Helchteren, is naar alle waarschijnlijkheid besmet met het coronavirus en daarmee al de tweede Limburgse burgemeester die de ziekte oploopt. Eerder raakte ook Bert Moyaers (sp.a), burgemeester van Herk-de-Stad, besmet.

“Ik voelde me eind maart niet goed”, zegt Yzermans. “Wat grieperig, maar ik had nog geen koorts. Ik heb dan zekerheidshalve mijn huisdokter gebeld. Die heeft mij onmiddellijk in quarantaine geplaatst ...