Telecomwinkels mogen weer open, onder strikte voorwaarden

Telecomwinkels mogen de deuren opnieuw met mondjesmaat openen. Slechts een klant per keer en enkel voor noodgevallen. Winkels die enkel toebehoren in de rekken hebben liggen, moeten gesloten blijven. Dat is een van de aanpassingen aan het ministerieel besluit dat de sluitingsregels in deze coronatijden regelt, die vrijdag in het Staatsblad zijn verschenen.

Ook winkels die medisch materiaal verkopen, mogen de draad weer oppikken. Ook daar geldt dat echter enkel voor dringende gevallen en met slechts een klant per keer, én op afspraak.

In het besluit is ook de verwijzing naar de openingsuren van voedingswinkels aangepast. Een eerdere versie had de vakbonden in de gordijnen gejaagd. Er is enkel nog sprake van de gebruikelijke uren en niet meer van 07.00 tot 22.00 uur.

Erediensten blijven verboden, met enkel een uitzondering voor huwelijken, maar ook daar gelden strenge beperkingen, net als voor burgerlijke huwelijken. Bij begrafenissen worden slechts vijftien aanwezigen toegelaten, met 1,5 meter afstand.