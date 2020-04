Je moet er je kot niet voor uit, maar erg vroeg opstaan is wel verplicht. De grootste supermaan van het jaar staat woensdagochtend - exact om 04.35 uur - aan het firmament.

363.595 kilometer. Zo ‘dicht’ zal de maan woensdagochtend bij de aarde zijn. De vorige keer dat we zoiets meemaakten was 9 maart, maar toen was de maan nog bijna 400 kilometer verder weg.

Elliptische boog ...