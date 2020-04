Ook Ben Weyts is niet te spreken over technische werkloosheid bij Standard: “Ze profiteren van het systeem”

Vlaams Minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), is absoluut niet te spreken over de huidige toestand van technische werkloosheid bij Standard. De Luikenaars verplichtten in het licht van de coronacrisis haar spelers een groot deel van hun loon in te leveren. Een meerderheid van de spelers ging op de vraag van de Luikse club in, maar de zeven spelers die geen positief antwoord leverden, werden meteen in technische werkloosheid geplaatst.

“Ethisch en moreel is dit natuurlijk een kwalijke zaak”, bevestigde woordvoerder Michaël Devoldere in een reactie aan Belga. “Ze profiteren van het systeem, en dan nog op een manier zoals het hen best uitkomt. Net als de Pro League vinden wij het niet solidair dat clubs gebruikmaken van het systeem van technische werkloosheid. Standard is toch een topclub in België en daarvan verwacht je dat ze de voorbije jaren een buffer hebben kunnen opbouwen. Je verwacht niet dat ze gebruikmaken van een systeem waarbij de belastingbetaler moet opdraaien voor hun loon. En dat op een moment waarop andere sectoren het nog veel moeilijker hebben.”

“Deze houding zal ook in rekening worden genomen wanneer na de coronacrisis opnieuw verder nagedacht zal worden over het fiscale gunstregime van de profclubs”, besloot Devoldere. “Het gunstige RSZ-tarief lag al moeilijk bij een groot deel van de publieke opinie. Standard maakt hier in dat standpunt duidelijk geen goede beurt.”

FIFA-werkgroep stuurt aan op collectieve overeenkomsten voor spelers en clubs

De werkgroep van de Wereldvoetbalbond FIFA die oplossingen moet zoeken voor de problematische gevolgen van de coronacrisis op het voetbal, heeft richtlijnen klaar met betrekking tot salarisvermindering voor spelers en coaches, die momenteel werkloos aan de kant staan, zo blijkt uit een vertrouwelijk rapport van de werkgroep dat persagentschap Belga kon inkijken.

In heel wat landen wordt er momenteel afzonderlijk gedebatteerd over tijdelijke salarisverminderingen voor spelers en coaches, met stevige verschillen in de verminderingen als gevolg, die in uitzonderlijke gevallen zelfs tot tachtig procent durven gaan. Clubs maken daarnaast gebruik van de sociale zekerheid, in de landen waar dat mogelijk is. Zo hebben de Belgische eersteklassers Waasland-Beveren en Cercle Brugge al hun spelers en coaches in technische werkloosheid gezet en de verwachting is dat er nog clubs zullen volgen. De raad van bestuur van de Pro League besliste vorige week immers al unaniem een streep te trekken onder het seizoen, een beslissing die nog moet bekrachtigd worden door de algemene vergadering, waarin de 24 profclubs stemrecht hebben.

Om met die verschillende akkoorden en mogelijke klachten om te gaan, heeft de FIFA-werkgroep zijn eerste richtlijnen klaar, die weliswaar eerst nog goedgekeurd moeten worden door het Bureau of the FIFA Council, het uiteindelijke beslissingsorgaan binnen de Wereldvoetbalbond. “Wat betreft de uitvoerbaarheid van arbeidsovereenkomsten in het voetbal moet er eerst naar het arbeidsrecht van het land in kwestie gekeken worden”, klinkt het in het rapport.

“Wat vermeden moet worden, is dat belanghebbenden wereldwijd in gelijkaardige omstandigheden een verschillende behandeling zouden krijgen. FIFA wil daarbij voor richtlijnen zorgen, met daarin een faire oplossing voor clubs en spelers, terwijl jobs zoveel mogelijk beschermd worden. Om ervoor te zorgen dat spelers en coaches toch nog een vorm van betaling krijgen, rechtsgang vermeden wordt, contractstabiliteit verzekerd wordt en clubs niet bankroet gaan, gezien de financiële impact van het coronavirus, stelt de werkgroep voor dat clubs en werknemers (spelers en coaches) samenwerken om tot een akkoord te komen wat betreft salarisvermindering voor een redelijk bedrag, gedurende de periode dat er niet gevoetbald kan worden.”

In België is spelersvakbond Sporta momenteel druk in de weer met het zoeken naar een collectieve oplossing voor de lonen van voetballers nu de competities in België zijn opgeschort. “We hopen binnen vier à vijf dagen een concreet plan te kunnen voorstellen”, legde manager Sébastien Stassin maandag uit in een reactie aan Belga. Een globaal akkoord vinden belooft echter moeilijk te worden, omdat momenteel niemand weet of en wanneer de competitie kan herbeginnen.