Blijf in je kot en batik eens een T-shirt

Tie dye was jarenlang iets voor hippies, tot gebatikte looks opdoken in de kleerkast van Beyoncé en Justin Bieber en op de catwalks van Prada, Proenza Schouler en Stella McCartney. Maar batikken kun je ook gewoon thuis doen. Een leuke en goedkope activiteit in deze coronatijden.

Nu we massaal thuis zitten, zijn we weer volop beginnen te puzzelen, borduren en klussen. Maar ook batikken of tie dye past in dat rijtje. Zo deelde YouTube-ster Lauren Riihimaki, beter bekend als LaurDIY, onlangs het filmpje ‘Tie dyeing everything in my closet cuz I’m stuck at home’ of ‘Alles in mijn kast batikken omdat ik thuis vast zit’. Dat werd ondertussen al meer dan 500.000 keer bekeken en ook op Instagram is #tiedye trending.

Hoewel je zowel in de winkelstraat als bij de grote modehuizen gebatikte stuks kunt kopen, zijn die dus eenvoudig zelf te maken. De enige benodigdheden zijn een - bij voorkeur wit en katoenen -kledingstuk naar keuze, textielverf, een emmer of grote kom, touw of elastiek en water. Bovendien kun je op die manier kiezen voor welke patronen je gaat. De snelste en populairste optie is om een of meerdere spiralen in te maken door er enkele elastieken aan te brengen.

De grote vraag is natuurlijk hoe je een dergelijk kledingstuk combineert. De beste tip is om de rest zo eenvoudig mogelijk te houden wat kleurgebruik betreft omdat de vaak felle kleuren van de tie dye al genoeg de aandacht trekken. Zo droeg topmodel Gigi Hadid bijvoorbeeld een dergelijk T-shirt op een witte driekwartbroek met witte sneakers.