Poolse autozwendelaars gevat dankzij GPS-tracker: tot 18 maanden cel

De Brugse correctionele rechtbank heeft zes Polen schuldig bevonden in een dossier van internationale voertuigzwendel. In korte tijd ging de bende met drie Volkswagens, een Range Rover en een Opel aan de haal. Kopstuk Marcin B. (43) werd veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf.

Op 8 januari 2014 werden een Volkswagen Crafter en een Volkswagen Multivan gestolen bij een garage in Jabbeke. Met behulp van de GPS-tracker kon één van de voertuigen enkele uren later in Luik onderschept ...