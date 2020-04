Lyra-Lierse haalt Bart De Roover binnen als T1

Lyra-Lierse, dat door de stopzetting van de amateurcompetities vorige week de titel in derde amateurdivisie mocht vieren, heeft maandag Bart De Roover aangesteld als nieuwe coach voor volgend seizoen. De 52-jarige De Roover, die als speler met het teloorgegane SK Lierse landskampioen werd in 1997, volgt Patrick Van Houdt op als hoofdcoach. Van Houdt kreeg ondanks de titel geen contractverlenging.

“Lyra-Lierse is een club waar progressie in zit”, begon De Roover zijn uiteenzetting op de clubwebsite. “Dat sprak me enorm aan en daarom heb ik ook gekozen om hier een volgende stap te zetten. Ik ben ...