Heis Sport promoveert naar derde provinciale. De ploeg van coach Jo Schoenaers stijgt in het zog van kampioen Sluizen dankzij haar coëfficient.

“Het was nog even afwachten welke beslissing de voetbalbond uiteindelijk zou nemen na de coronacrisis, maar op basis van ons coëfficiënt is ons doel – de promotie – dan toch bereikt”, reageert coach Jo ...