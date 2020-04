Vanaf deze week Crazy Money

Wat als je een basisinkomen zou krijgen? Elke week een vast bedrag op je rekening? De inwoners van het dorp Buzibi in Oeganda viel die eer te beurt. Ze kregen elke maand een vast bedrag, waarmee ze mochten doen wat ze wilden. Het is de aanleiding tot Crazy Money, een documentaire waaraan jaren gewerkt werd. Vanaf deze week, bij Evenaar!

Iedereen heeft wel een mening over armoede. Wel, laat één ding duidelijk zijn. Armoede is een groot probleem.

Maar waarom is die armoede dan zo hardnekkig?

Dat kunnen we herleiden tot de theorie van de schaarste.

Simpelweg verwoord, klinkt die als volgt: Als je extreem arm bent, ga je enkel focussen op je, basisbehoeften. Dan nemen je instincten het over. Je gaat op zoek naar dat wat telt, in eerste plaats geld.

De organisatie Eight ging met die wetenschappelijke vaststelling aan de slag. Zij deelden een basisinkomen via gsm uit in een klein dorpje in Oeganda.

Gedurende twee jaar ontvingen de 150 inwoners geld. 16 euro per volwassene en 8 euro per kind. Het mooiste aan de zaak? Ze mochten dat besteden hoe ze wilden. Gewoon, zonder voorwaarde.

Misschien een klein bedrag, maar wel net genoeg om in de basisbehoeften te voorzien.

Toch ontstond zo wél mentale ruimte. Ruimte Om te studeren, ondernemen, werken of te zorgen voor naasten.

De impact? Die bleek is enorm. Dat bewijzen deze verhalen uit Busibi, waar 2 jaar lang intensief gefilmd werd…

Evenaar by Eclips TV: Telenet 51 Proximus 217 Tv Vlaanderen 13 en Orange 39