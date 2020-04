Juve Hasselt start volgend seizoen in eerste provinciale. Dat heeft de Hasseltse fusieclub - Thor Hasselt (2B) en Herkenrode (4C) - te danken aan de kampioenstitel van Thor.

“Toen ik drie seizoenen geleden hier startte, hadden we één duidelijke visie: promoveren naar eerste”, reageert coach Wim Hayen, de coach van Thor. “Dat we hierin geslaagd zijn, stemt me heel tevreden ...