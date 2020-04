De Antwerpse politie heeft opnieuw op twee plaatsen in Antwerpen-Noord mondmaskers in beslag genomen die aan woekerprijzen werden aangeboden.

In de Sint-Gummarusstraat werd een doos mondmaskers in beslag genomen. Een slager bood ze daar aan voor 50 euro per stuk.

Het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie werd zondagnamiddag ook aangesproken ...