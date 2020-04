2.607 Limburgers met corona, 3 op 1.000 is besmet

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met zekerheid besmet is met het coronavirus is opgelopen tot 2.607, dat zijn er 178 meer dan gisteren. Op dit moment hebben 3 op 1.000 Limburgers een coronabesmetting. We blijven daarmee de zwaarst getroffen provincie.

De afgelopen 24 uur hebben opnieuw 178 Limburgers positief getest op het coronavirus. Die stijging is iets minder fors dan de afgelopen dagen. Gisteren was er sprake van 198 nieuwe besmettingen, zaterdag was er een stijging met 207 extra besmettingen. De teller van het aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, staat daarmee op 2.607. Dat wil zeggen dat op dit moment 30 op 10.000 - oftewel 3 op 1.000 - Limburgers met zekerheid het coronavirus dragen. Al ligt dat aantal nog een stuk hoger omdat niet iedereen met lichte symptomen ook op het virus getest wordt. Limburg blijft daarmee met stip de zwaarst getroffen provincie. Na Limburg slaat in Vlaams-Brabant (20 op 10.000 inwoners besmet) het coronavirus het hardst toe, gevolgd door West-Vlaanderen (19 op 10.000 inwoners besmet). Oost-Vlaanderen (16 op 10.000 inwoners besmet) en Antwerpen (15 op 10.000 inwoners besmet) blijven de minst hard getroffen provincies.

1.632 overlijdens

Het dodenaantal van de coronacrisis in ons land is, met 185 nieuwe overlijdens, opgelopen tot 1.632. “80 procent van deze overlijdens zijn in onze ziekenhuizen te betreuren”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De overige 20 procent zijn mensen die in de woon-zorgcentra of in een thuissituatie zijn gestorven. Het gaat hierbij vaak om heel fragiele mensen, waarvan we het vermoeden hebben dat ze een covid-19-patiënt zijn, al hebben we hierover niet altijd een bevestiging van het labo. Het feit dat we deze mensen toch opnemen in onze statistieken van overleden covid-19-patiënten, verklaart voor een stuk waarom het aantal overlijdens in ons land zo hoog ligt.” Op dit moment liggen er 5.840 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, een stijging van 420. 235 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. Van die 5.840 patiënten liggen er 1.257 op intensieve zorgen, een daling van vier patiënten. Ook het aantal patiënten dat op intensieve beademd wordt, daalt van 995 naar 984 (-11). “We zien inderdaad een lichte daling van het aantal nieuwe hospitalisaties en het aantal patiënten op intensieve zorgen”, zegt Steven Van Gucht. “Mogelijk hebben we hier te maken met een weekend-effect, waarbij nog niet alle cijfers ons bereikt hebben. Het is dus nog te vroeg om te spreken van een échte daling.” De teller van het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land staat, met 1.123 nieuwe patiënten, ondertussen op 20.814.