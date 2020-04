Ivan Jovanovic is na vijf maanden ontslagen als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

De Serviër Ivan Jovanovic is na slechts vijf maanden aan de deur gezet door de voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten. Die maakte het nieuws maandag bekend.

Jovanovic werd in december aangesteld als opvolger van de Nederlander Bert van Marwijk.

De 57-jarige Serviër, ex-trainer van onder meer het Cypriotische APOEL, moest de Verenigde Arabische Emiraten naar het WK van 2022 in Qatar en de Azië Cup in 2023 loodsen. Maar vanwege de uitbraak van het coronavirus werden alle kwalificatiewedstrijden in maart en juni uitgesteld.

De federatie kiest er nu voor een nieuwe technische staf te vormen.