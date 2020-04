Stad Bilzen verdeelt 10.000 mondmaskers

Bilzen - De stad Bilzen plaatste begin maart reeds een grote bestelling van mondmaskers voor de lokale zorgverleners. Sinds de uitbraak van het coronavirus werden er al 10.000 mondmaskers en 145 gelaatsschermen verdeeld onder zorginstanties en hulpverleners.

Burgemeester Johan Sauwens: “Op 13 maart zijn we gestart met een lokale bedeling van 2.000 chirurgische mondmaskers onder zorgverleners voor wie de nood het hoogst was. Dit hebben we ondertussen kunnen uitbreiden naar een totale verdeling van 10.000 mondmaskers. Dat gebeurde volgens een prioriteitenlijst, waarbij verschillende (thuis)zorginstanties, woonzorgcentra, thuisverpleging, artsen, Kind en Gezin, vroedvrouwen, tandartsen, kinesisten … systematisch werden voorzien. De bescherming van onze plaatselijke zorgverleners is nu immers belangrijker dan ooit.”

Bovendien zijn de stadsdiensten ook zelf aan de slag gegaan met het maken van kwalitatieve ‘faceshields’. Preventieadviseur Kris Vranken: “In eerste instantie schonken we veertig gelaatsschermen aan woonzorgcentrum Demerhof en op dit moment loopt er een bijkomende verdeling onder de andere woonzorgcentra, zelfstandige verpleegkundigen, huisartsen en diverse hulpverleners. In totaal werden al 145 faceshields bedeeld.”

Zorgverleners die nog nood hebben aan mondmaskers of faceshields kunnen zich aanmelden aan de balie van het stedelijk administratief centrum of op het telefoonnummer 089 51 92 00.

Ondertussen blijft de warme lijn een belangrijke steun en toeverlaat voor de Bilzenaren. Sinds de opstart midden maart waren er al 200 oproepen.

“De helft daarvan betreft vragen naar informatie maar er werden ook 44 gesprekken gevoerd met inwoners die zich ongerust of eenzaam voelen”, licht burgemeester Sauwens toe. “Bij 53 Bilzenaren werden er al noodzakelijke boodschappen of medicijnen afgeleverd. We willen onze stadsgenoten hiermee een hart onder de riem steken en tonen dat we ook nu voor elkaar blijven zorgen. Dat Bilzenaren voor elkaar in de bres springen is duidelijk. Veertig personen boden reeds als vrijwilliger hulp aan. Dat is hartverwarmend.”

Er wordt nog steeds gezocht naar vrijwilligers die logistieke ondersteuning willen bieden aan de zorginstellingen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via de warme lijn op het nummer

089 39 96 20 of online via www.bilzen.be/bilzen-helpt. Ze worden persoonlijk verwittigd wanneer er een gepaste hulpvraag is.