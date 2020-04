Man die oom en tante vermoordde voor 90 euro, veroordeeld tot 30 jaar cel

Het Brusselse hof van beroep heeft Tienenaar Willy Molon maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar omdat de man in januari 2014 zijn oom en tante had vermoord in Tienen, en daarbij 90 euro en een bankkaart had gestolen.