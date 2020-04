Man City-speler Walker heeft stiekem seksfeestje in lockdown en vraagt fans daarna om zeker thuis te blijven: “Wat een hypocriet”

De Premier League is in de ban van een nieuw corona-schandaal. Manchester City-verdediger Kyle Walker ligt onder vuur nadat hij tijdens de lockdown zomaar twee escortedames uitnodigde tijdens een seksfeestje op zijn appartement. Alsof dat nog niet genoeg was, riep de ploegmakker van Kevin De Bruyne zijn Instagram-volgers even later op “om zeker thuis te blijven”. Eén van de twee dames klapte nu uit de biecht bij tabloidkrant ‘The Sun’. Manchester City start de komende dagen een onderzoek.