Het uitspelen van het complete seizoen in de Serie A is dit jaar de enige manier om de noodtoestand in het Italiaanse voetbal vanwege de coronacrisis op te lossen. Dat is de stellige overtuiging van Gabriele Gravina, de voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie (FIGC).

“Het kan, hypothetisch gezien, betekenen dat we in september of oktober nog bezig zijn met het seizoen 2019-2020. Daarmee brengen we echter het huidige seizoen niet in gevaar en kunnen we daarna ook gewoon ...