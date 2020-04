Je kunt de winkel van Dior op Champs-Elysées nu virtueel bezoeken

Afreizen naar Parijs mag er dan momenteel wel niet inzitten, je kunt wel nog altijd een bezoekje brengen aan de beautyboetiek van Dior op de Champs-Elysées. Het Franse huis lanceerde namelijk een 3D-tour van de winkel.

De boetiek van Dior Beauty op de Champs-Elysées is een van de paradepaardjes van het Franse modehuis, maar ook daar zijn de deuren tijdelijk dichtgegaan als gevolg van het coronavirus. Fans van het merk hoeven echter niet te treuren, want Dior heeft er iets op gevonden. Het heeft een virtuele winkel geopend die als twee druppels water op de echte lijkt.

Je kunt er langs alle producten lopen en die ook in je virtuele winkelmandje stoppen. Heb je uitleg nodig? Dan kun je net als in het echt de hulp inroepen van een winkelbediende. De boetiek past zich bovendien aan de seizoenen aan. Nu de lente in het land is, wordt de shop opgevrolijkt met bloemen en details in pasteltinten.