Katy Perry en Orlando Bloom maken geslacht van hun baby bekend

Katy Perry en Orlando Bloom hadden afgelopen weekend groot nieuws voor hun miljoenen volgers op Instagram. Ze maakten er bekend dat ze een meisje verwachten. “It’s a girl”, klinkt het enthousiast.

Katy Perry (35) en Orlando Bloom (43) zijn in blijde verwachting van een dochter. Dat heeft de zangeres via Instagram laten weten. Een maand geleden maakte ze bekend dat ze haar eerste kindje verwacht en ook dat deed ze via sociale media. Ze vertelde toen blij te zijn dat ze haar babybuikje vanaf nu gewoon kan laten zien.

Met de zwangerschap gaat een wens in vervulling voor de acteur en de popster. Het stel liet al vaak weten graag samen een gezin te willen stichten. Orlando heeft met Flynn al een negenjarige zoon uit zijn relatie met Miranda Kerr.