Bizarre combinatie of het beste van twee werelden? Voortaan kan je ook een ‘Bicky pizza’ bestellen

Pizzaketen Domino’s Pizza pakt - uitsluitend voor ons land - uit met een nieuwigheid: de Bicky pizza. De naam zegt het zelf: de snack is een combinatie van een pizza en een Bicky burger. Het beste van twee werelden of gewoon een bizarre combinatie?

“Voor ons primeert smaak en innovatie, met de lokale keuken van een land als belangrijke inspiratiebron.”, meldt Domino’s Pizza in een persbericht. “Met de Bicky burger pizza geven we de Belgische burgerfavoriet een verrassende twist.”

“Naar de frituur gaan zit er bij de Belgen echt ingebakken”, zegt innovatie-chef Tyla Robinson. “Liefst 91 procent vindt dat frietjes van de frituur onlosmakelijk verbonden zijn met onze cultuur. En de Bicky burger is een van de meest bestelde favorieten. Dat bracht ons op het idee om het beste van twee werelden samen te brengen in deze exclusieve en originele pizza. Waarom zou je nog kiezen als je beiden kan combineren tot een smakelijk geheel?”

De Bicky pizza, vanaf vandaag verkrijgbaar in alle Belgische Domino’s-winkels, wordt in twee varianten aangeboden: de ‘Original’ (met gehakt) en de ‘Chicken’ (met kip). “Beide worden bereid met Bicky tomatensaus, Bicky hot sauce, mozzarella, augurken, Bicky dressing en crispy onions.”

Domino’s Pizza heeft wereldwijd ruim 16.000 vestigingen in 89 landen. De franchiseformule is sinds 1993 in België gevestigd en heeft inmiddels meer dan 90 vestigingen. De keten kwam eerder dit jaar ook al met een vol-au-vent pizza op de proppen.