Het gaat weer wat beter met Axel Daeseleire, zo bevestigde zijn familie aan Het Laatste Nieuws. De 51-jarige acteur, die eind maart besmet raakte met het coronavirus, zou in een kunstmatige coma hebben gelegen, maar zou daar ondertussen uitgehaald zijn.

De acteur, onder meer bekend van Flikken, Matroesjka’s, Auwtch en Axel opgelicht, werd op woensdag 25 maart opgenomen in het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen. Hij was daar zelf uit voorzorg naartoe ...