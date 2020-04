Oekraïne heeft zondag een verhoogde radioactiviteit gemeld na de uitbraak van een bosbrand in de zogenaamde ‘vervreemdingszone’ rond de kerncentrale van Tsjernobyl, waar zich in 1986 de zwaarste kernramp uit de geschiedenis voltrok.

“Er is slecht nieuws: de radioactiviteit is hoger dan normaal in het centrum van de brand”, verklaarde Egor Firsov, hoofd van de ecologische inspectie, op Facebook. Firsov voegde aan zijn boodschap een ...