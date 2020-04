"Het eten van medisch personeel is koud tegen dat ze het krijgen"

De voormalige baas van McLaren, Ron Dennis, heeft een systeem opgericht dat er moet voor zorgen dat de artsen en verplegers die vechten tegen COVID-19 gratis warme maaltijden krijgen.

Het coronavirus blijft ons dagelijkse leven domineren en de mensen uit de zorgsector doen er alles aan om iedereen te behandelen en te verzorgen. Voormalig McLaren-baas Ron Dennis wil er voor zorgen dat deze mensen niet alleen een applaus krijgen voor wat ze doen maar ook dat ze een goede ondersteuning krijgen.

Samen met Nigel Harris van ‘Absolute Taste’ draagt hij zijn steentje bij aan de National Health Service, het Britse gezondheidssysteem. De twee hebben samen namelijk ‘SaluteTheNHS.org,’ opgericht met behulp van een miljoen Pond van de Dream Chasing-stichting van Ron Dennis. Ze willen de medewerkers van de NHS ondersteunen door hen te voorzien van gratis maaltijden.

Om te weten op welk vlak de nood het hoogst was ging Dennis te rade bij zijn dochter Charlotte die werkzaam is als anesthesist.

"Charlotte kwam naar mij toe met een zeer menselijk en persoonlijk probleem, en de stichting wil dit probleem aanpakken. Daar gaat het om."

"Ze zei dat het probleem is dat er in bepaalde afdelingen veel medisch personeel is dat in hun werkplaats moet blijven als gevolg van kruisbesmetting, waardoor ze uit de buurt blijven van de plaatsen waar het eten wordt geserveerd. Wanneer het eten bij hen komt is het koud."

"Als je medisch personeel naar het front stuurt is het minste wat je kunt doen ze te eten geven", benadrukt Dennis. "Het is nu tijd voor ons allemaal, zowel individuen als bedrijven, om op te staan en mee te doen aan de strijd tegen Covid-19."

"Ik ben blij dat ik dit initiatief kan leiden om ervoor te zorgen dat belangrijke NHS-medewerkers tijdens hun werk voedzame maaltijden krijgen. Het betekent dat ze zich om één ding minder zorgen hoeven te maken."

