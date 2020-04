Ze scoorde tussen 2007 en 2010 wereldhits met ‘Mercy’, ‘Rain on your parade’, ‘Stepping stone’ en ‘Warwick Avenue’, maar verdween daarna tien jaar in de luwte. Tot Duffy eind februari op Instagram uitlegde waarom het plots zo stil werd: ze was ontvoerd en verkracht, en had het enorm lastig met het trauma. Ze beloofde een interview te geven, maar kon dat uiteindelijk niet opbrengen. Nu schreef ze de details neer in een tekst op haar website.