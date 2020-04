Corona eist zware tol in twee Truiense woonzorgcentra: 42 bewoners besmet

Sint-Truiden -

In de Truiense woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland zijn 66 van de 202 bewoners getest op het coronavirus. 42 van hen zijn positief. Er zijn de afgelopen dagen al vijf bewoners gestorven. “We gaan nu een leegstaande vleugel van ’t Meiland in gebruik nemen om er de bewoners die negatief testten onder te brengen. Hopelijk is deze maandagmiddag al operationeel.