Met vijf keer goud in de BeNeleague, vier Belgische titels en evenveel eindzeges in de beker van België is handbalclub Bocholt zonder enige twijfel de succesrijkste Belgische handbalclub van het voorbije decennium. Die dertien trofeeën zijn stuk voor stuk hoogtepunten in de carrière van Brecht Wertelaers.