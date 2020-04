Met corona besmette Britse premier Boris Johnson naar het ziekenhuis

De Britse premier Boris Johnson (55) is op advies van zijn arts naar het ziekenhuis gegaan voor testen, tien dagen nadat corona bij hem werd vastgesteld. Volgens de woordvoerster van Downing Street blijft Johnson fel last hebben van coronasymptomen waaronder hoge koorts. Het bezoek aan het ziekenhuis zou een voorzorgsmaatregel zijn, het is nog niet geweten of de premier in het ziekenhuis zal moeten blijven. Johnson ging vorige week donderdag in quarantaine in zijn ambtswoning in Downing Street na de positieve coronatest. Vrijdag zei hij nog in een filmpje op Twitter dat hij langer in zelfisolatie zou blijven. “De premier dankt de gezondheidswerkers voor hun ongelooflijk harde werk en dringt er bij het publiek op aan dat ze het advies van de regering volgen en thuis blijven en zo levens redden,” aldus zijn woordvoerster. Johnson blijft voorlopig aan het hoofd van de Britse regering staan.